Лукашенко: Ядерное оружие в Белоруссии является оружием защиты
Размещенное в Белоруссии ядерное оружие является элементом сдерживания. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.
На торжественном собрании по случаю Дня Победы он указал, что в никто в наступление с этим ядерным оружием не пойдет.
Также белорусский лидер прокомментировал проверку, в рамках которой «впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия».
«Проверка носит исключительно оборонительный характер», - сказал он.
Ранее Лукашенко заявил, что после размещения на территории республики российского тактического ядерного оружия «ошалевшие соседи и другие сразу опустили крылья», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru