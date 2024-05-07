Лукашенко: Ядерное оружие в Белоруссии является оружием защиты

На торжественном собрании по случаю Дня Победы он указал, что в никто в наступление с этим ядерным оружием не пойдет.

Также белорусский лидер прокомментировал проверку, в рамках которой «впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия».

«Проверка носит исключительно оборонительный характер», - сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что после размещения на территории республики российского тактического ядерного оружия «ошалевшие соседи и другие сразу опустили крылья», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

