Лукашенко предложил изучить вопрос создания «белорусского NASA»

В ходе совещания с руководством Совета министров он напомнил, что в настоящее время основные функции по регулированию космической деятельности возложены на Национальную академию наук, и следует разобраться, «чем плоха или недостаточна» действующая система.

«Способна ли она полностью учитывать и полноценно участвовать в международных программах? И что получим от создания «белорусского NASA»? - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что важно выяснить, насколько эффект от создания новой организации будет сопоставим с затратами на её содержание.

Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии участвовать в создании космической станции РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».