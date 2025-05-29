Лукашенко предложил изучить вопрос создания «белорусского NASA»
Властям Белоруссии необходимо изучить вопрос создания республиканского аналога американского аэрокосмического агентства NASA. Об этмо заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
В ходе совещания с руководством Совета министров он напомнил, что в настоящее время основные функции по регулированию космической деятельности возложены на Национальную академию наук, и следует разобраться, «чем плоха или недостаточна» действующая система.
«Способна ли она полностью учитывать и полноценно участвовать в международных программах? И что получим от создания «белорусского NASA»? - сказал Лукашенко.
Он также добавил, что важно выяснить, насколько эффект от создания новой организации будет сопоставим с затратами на её содержание.
Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии участвовать в создании космической станции РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган предостерег от легкомыслия в отношении предложения Лаврова о переговорах
- Главу Центробанка Словакии оштрафовали по делу о коррупции
- ВСУ атаковали приемное отделение больницы в Коренево
- Контрабанду кубинских сигар почти на 1,5 млн рублей пресекли таможенники Шереметьево
- СМИ: Криштиану Роналду получил шанс сыграть на клубном чемпионате мира
- Доллар на межбанковском рынке РФ упал ниже 78 рублей впервые за два года
- СМИ: Сына дагестанского чиновника задержали в Саратове после смертельного ДТП
- В Госдуме допустили запрет в России обложки альбома Pink Floyd
- Лукашенко предложил изучить вопрос создания «белорусского NASA»
- Барсучья нора помешала расширению склада боеприпасов в Нидерландах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru