Лукашенко в шутку пожаловался, что ему пять лет не повышают зарплату

На церемонии вручения государственных наград сотрудникам управления делами президента Белоруссии, Александр Лукашенко пошутил, что его зарплата не менялась уже пять лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Во время церемонии награждения в Минске, проходившей в четверг, Лукашенко с улыбкой обратился к ведущему бухгалтеру управления делами президента, которая получала награду из рук главы государства, и в шутливой форме поинтересовался, почему его зарплата не повышается уже пять лет.

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В прошлом году Лукашенко подчеркнул важность своевременных расчетов с работниками сельского хозяйства, заявив, что в случае нехватки средств на предприятии следует обращаться за финансированием к государственному бюджету или личным средствам чиновников.

Ранее президент Белоруссии предложил решение проблемы увеличения зарплат для работников местных исполкомов через оптимизацию штатов, предполагая, что уволенных чиновников можно направлять на работу в сельское хозяйство, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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