Лукашенко в шутку пожаловался, что ему пять лет не повышают зарплату

На церемонии вручения государственных наград сотрудникам управления делами президента Белоруссии, Александр Лукашенко пошутил, что его зарплата не менялась уже пять лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Во время церемонии награждения в Минске, проходившей в четверг, Лукашенко с улыбкой обратился к ведущему бухгалтеру управления делами президента, которая получала награду из рук главы государства, и в шутливой форме поинтересовался, почему его зарплата не повышается уже пять лет.