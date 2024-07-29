Песков рассказал о темах переговоров Путина и Лукашенко на Валааме

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи на Валааме в Карелии обсудили весь спектр сотрудничества двух стран. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Лукашенко и Путин договорились закрыть проблемные вопросы по линии СБ к осени

По его словам, в ходе переговоров были затронуты, в том числе, вопросы безопасности и торгово-экономического сотрудничества Москвы и Минска.

«Весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин и Лукашенко встретились на острове Валаам и посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, после чего в закрытом режиме продолжили общение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссияВладимир Путин

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