Песков рассказал о темах переговоров Путина и Лукашенко на Валааме

По его словам, в ходе переговоров были затронуты, в том числе, вопросы безопасности и торгово-экономического сотрудничества Москвы и Минска.

«Весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин и Лукашенко встретились на острове Валаам и посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, после чего в закрытом режиме продолжили общение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

