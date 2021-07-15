Лукашенко утвердил поправки в законодательство по защите суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя страны. Об этом сообщили в пресс-службе государства.

Ранее поправки признал Конституционный суд страны.

Мезенцев: Переговоры Путина и Лукашенко не следует трактовать как ответ на санкции

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным не была экстренной, так как главы государств договорились о ней ещё 1 июля. По её словам, на переговорах в Санкт-Петербруге белорусский и российский лидеры обсуждали самые разные вопросы, в том числе сотрудничество в экономике и финансовой сфере, а также международную повестку и борьбу с пандемией. Эйсмонт добавила, что отдельно Путин и Лукашенко затронули тему противодействия санкционной политике коллективного Запада.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонституцияАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры