Лукашенко утвердил поправки в законодательство по защите суверенитета Белоруссии

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным не была экстренной, так как главы государств договорились о ней ещё 1 июля. По её словам, на переговорах в Санкт-Петербруге белорусский и российский лидеры обсуждали самые разные вопросы, в том числе сотрудничество в экономике и финансовой сфере, а также международную повестку и борьбу с пандемией. Эйсмонт добавила, что отдельно Путин и Лукашенко затронули тему противодействия санкционной политике коллективного Запада.

