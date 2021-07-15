Лукашенко утвердил поправки в законодательство по защите суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя страны. Об этом сообщили в пресс-службе государства.
Ранее поправки признал Конституционный суд страны.
Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным не была экстренной, так как главы государств договорились о ней ещё 1 июля. По её словам, на переговорах в Санкт-Петербруге белорусский и российский лидеры обсуждали самые разные вопросы, в том числе сотрудничество в экономике и финансовой сфере, а также международную повестку и борьбу с пандемией. Эйсмонт добавила, что отдельно Путин и Лукашенко затронули тему противодействия санкционной политике коллективного Запада.
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