Лукашенко связал спецслужбы Польши с убийствами беженцев на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил спецслужбы Польши к причастности к убийствам беженцев на границе. Такую версию он озвучил на встрече с активом Гомельской области.

Лукашенко напомнил о перебежавшем в Белоруссию польском военнослужащем, который рассказал в интервью о таких фактах.

«Они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг - мигрантов, но и своих поляков, которые помогали этим беженцам, - волонтёров...», - заявил белорусский лидер. Он также утверждал, что представители спецслужб, переодетые в форму пограничников спаивали военных на границе, чтобы потом заставлять расстреливать мигрантов.

Военнослужащий польской армии Эмиль Чечко 16 декабря перешёл на территорию Белоруссии. В Польше в связи с этим происшествием были уволены командиры бежавшего солдата. Варшава отвергла утверждения о расправе над мирантами.

