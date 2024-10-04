Лукашенко: Сбить вертолет президента означает начать войну

По его словам, подобные инциденты являются проблемами Службы безопасности.

«Я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу. И потом, знаете: сбить вертолет президента - это война, которая украинцам не нужна», - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что в Белоруссии сбивают беспилотники, не уточняя при этом, «российские они или украинские».

Ранее Лукашенко заявил, что его главная задача - не дать втянуть Белоруссию в войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

