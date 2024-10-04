Лукашенко: Сбить вертолет президента означает начать войну
Беспилотники были замечены во время его полёта на Белоруссией президента республики Александра Лукашенко. Как сообщает БелТА, об этом заявил сам белорусский лидер.
По его словам, подобные инциденты являются проблемами Службы безопасности.
«Я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу. И потом, знаете: сбить вертолет президента - это война, которая украинцам не нужна», - сказал Лукашенко.
Он также добавил, что в Белоруссии сбивают беспилотники, не уточняя при этом, «российские они или украинские».
Ранее Лукашенко заявил, что его главная задача - не дать втянуть Белоруссию в войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru