Лукашенко решил готовить католических священников в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вынужден будет пресекать попытки любых общественных и религиозных организаций разрушить государство. Об этом он заявил на встрече с предстоятелем Белорусской православной церкви митрополитом Минским и Заславским Вениамином, передает БелТА.

По словам Лукашенко, Белоруссия сейчас не может принимать священнослужителей из Польши из-за позиции Варшавы в отношении Минска.

31 августа на территорию Белоруссии пограничники не впустили главу Римско-католической церкви Белоруссии архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Позднее он получил от Минска официальный ответ, в котором говорилось, что паспорт Кондрусевича было решено признать недействительным.