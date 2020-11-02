Лукашенко решил готовить католических священников в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вынужден будет пресекать попытки любых общественных и религиозных организаций разрушить государство. Об этом он заявил на встрече с предстоятелем Белорусской православной церкви митрополитом Минским и Заславским Вениамином, передает БелТА.

По словам Лукашенко, Белоруссия сейчас не может принимать священнослужителей из Польши из-за позиции Варшавы в отношении Минска.

31 августа на территорию Белоруссии пограничники не впустили главу Римско-католической церкви Белоруссии архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Позднее он получил от Минска официальный ответ, в котором говорилось, что паспорт Кондрусевича было решено признать недействительным.

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Кроме того, Лукашенко заявил, что обсуждал с Папой Римским активизацию подготовки католических священников в республике, чтобы не везти их «из чуждых стран».

Ранее Лукашенко предложил организовать в стране встречу глав Римско-католической и Русской православной церквей, сообщает RT.

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ФОТО: president.gov.by
ТЕГИ:ЦерковьАлександр Лукашенко
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