Лукашенко решил готовить католических священников в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вынужден будет пресекать попытки любых общественных и религиозных организаций разрушить государство. Об этом он заявил на встрече с предстоятелем Белорусской православной церкви митрополитом Минским и Заславским Вениамином, передает БелТА.
По словам Лукашенко, Белоруссия сейчас не может принимать священнослужителей из Польши из-за позиции Варшавы в отношении Минска.
31 августа на территорию Белоруссии пограничники не впустили главу Римско-католической церкви Белоруссии архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Позднее он получил от Минска официальный ответ, в котором говорилось, что паспорт Кондрусевича было решено признать недействительным.
Кроме того, Лукашенко заявил, что обсуждал с Папой Римским активизацию подготовки католических священников в республике, чтобы не везти их «из чуждых стран».
Ранее Лукашенко предложил организовать в стране встречу глав Римско-католической и Русской православной церквей, сообщает RT.
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