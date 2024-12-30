Лукашенко рассказал о своём любимом парфюме

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что уже 30 лет отдаёт предпочтение парфюму с названием Eternity, сообщает RT.

Так глава государства отреагировал на слова журналистки, которая отметила приятный парфюм главы государства.

Что это за бренд, Лукашенко не сказал.

Ранее Лукашенко предложил министру культуры Белоруссии навести порядок или умереть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко

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