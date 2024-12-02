Лукашенко предложил министру культуры Белоруссии навести порядок или умереть

По его словам, по сравнению с советским периодом качество белорусского кинематографа стало значительно хуже, а современные фильмы, которые выпускают в Белоруссии являются «позорищем».

Порядок в отрасли Лукашенко поручил навести новому министру культуры страны, заслуженному артисту республики Руслану Чернецкому.

«Из всех искусств для нас важнейшим остаётся кино... Вы очень патриотичный, надёжный человек, и надо или умереть, или навести порядок», — заключил белорусский лидер.

Ранее Гильдия продюсеров России на общем собрании в Москве учредила новую премию за достижения в области кинематографии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

