Лукашенко рассказал, чем займется после ухода со своего поста

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко призвал соотечественников свыкнуться с мыслью, что он «не вечный», сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко в шутку пожаловался, что ему пять лет не повышают зарплату

Президент пообещал после ухода переехать в деревню. Лукашенко заметил, что немного избаловал сограждан, им надо привыкать к мысли о новом национальном лидере. По словам действующего президента, его преемник должен получить мирную страну, чтобы белорусы вспоминали самого «батьку» с благодарностью.

Своей ключевой задачей президент назвал недопущение конфликта в республике.

Ранее Лукашенко призвал белорусов не беспокоиться по поводу возможной войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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