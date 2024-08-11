Лукашенко рассказал, чем займется после ухода со своего поста
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко призвал соотечественников свыкнуться с мыслью, что он «не вечный», сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».
Президент пообещал после ухода переехать в деревню. Лукашенко заметил, что немного избаловал сограждан, им надо привыкать к мысли о новом национальном лидере. По словам действующего президента, его преемник должен получить мирную страну, чтобы белорусы вспоминали самого «батьку» с благодарностью.
Своей ключевой задачей президент назвал недопущение конфликта в республике.
Ранее Лукашенко призвал белорусов не беспокоиться по поводу возможной войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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