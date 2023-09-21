Лукашенко призвал перенять лучшие черты советского образования

По его словам, следует дорабатывать и совершенствовать лучшие советские учебные пособия, а не печатать новые.

Лукашенко отметил, что спокойное совершенствование — главный принцип деятельности государства. «Мы стоим, как я говорил, повторяя цитату великого, “на плечах гигантов”. Не надо соскакивать с этих плеч. Мы потеряем все то, что человечество наработало до нас», — подчеркнул глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что он против простого возвращения к советской системе образования. По словам российского лидера, вместо этого нужно взять самые лучшие мировые практики и двигаться вперед. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

