Лукашенко призвал перенять лучшие черты советского образования
Белорусский лидер Александр Лукашенко посоветовал обратиться к советской системе образования и перенять все ее лучшие черты. Об этом сообщило агентство БелТА.
По его словам, следует дорабатывать и совершенствовать лучшие советские учебные пособия, а не печатать новые.
Лукашенко отметил, что спокойное совершенствование — главный принцип деятельности государства. «Мы стоим, как я говорил, повторяя цитату великого, “на плечах гигантов”. Не надо соскакивать с этих плеч. Мы потеряем все то, что человечество наработало до нас», — подчеркнул глава государства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что он против простого возвращения к советской системе образования. По словам российского лидера, вместо этого нужно взять самые лучшие мировые практики и двигаться вперед. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Херш: Разведка США сомневается, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону
- Минобороны России: нанесены удары по объектам военной промышленности
- ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 30 процентов
- Украина договорилась со Словакией по экспорту зерна
- Балицкий заявил о переброске подразделений ВСУ в район Работино
- Украина получила от США грант в размере 1,25 млрд долларов
- Лукашенко призвал перенять лучшие черты советского образования
- Сальдо: Киев готовит информационную провокацию в Херсоне
- Роспотребнадзор: нет оснований для паники из-за роста заболеваемости COVID-19
- RS: Ситуация в мире для Зеленского резко изменилась после провала ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru