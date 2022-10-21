Лукашенко пригласил сотрудников СБУ на личную беседу
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла для СБУ объявлять его в розыск, и предложил сотрудникам службы безопасности Украины побеседовать с глазу на глаз. Комментарий президента Белоруссии опубликовало издание БЕЛТА.
Вместе с тем СБУ опровергла информацию о том, что ведомство объявило Лукашенко в розыск.
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против жены Лукашенко Галины сроком на десять лет. В частности, супруге белорусского президента запрещено приобретать земельные участки, также заблокированы ее активы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкционные меры против супруги и дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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