Лукашенко пригласил сотрудников СБУ на личную беседу

Вместе с тем СБУ опровергла информацию о том, что ведомство объявило Лукашенко в розыск.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против жены Лукашенко Галины сроком на десять лет. В частности, супруге белорусского президента запрещено приобретать земельные участки, также заблокированы ее активы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкционные меры против супруги и дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

