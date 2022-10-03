Лукашенко потребовал «мобилизовать всех» на уборку картошки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «мобилизовать всех» для уборки картофеля, свеклы, кукурузы и зерна, передаёт БелТА.
Выступая по случаю назначения руководителей районных исполкомов он отметил, что при необходимости к этой работе нужно привлекать студентов и госслужащих, а также учащихся, для которых это станет «хорошей физической подготовкой».
«Разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, ещё чего-то, — не принимаются... Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь и готовиться к весеннему севу», — подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что на урожае страна сможет прилично заработать, продав его России и Китаю.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что картофель является самым опасным овощем для людей с диабетом первого и второго типа, сообщает RT.
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