Лукашенко потребовал «мобилизовать всех» на уборку картошки

Выступая по случаю назначения руководителей районных исполкомов он отметил, что при необходимости к этой работе нужно привлекать студентов и госслужащих, а также учащихся, для которых это станет «хорошей физической подготовкой».

«Разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, ещё чего-то, — не принимаются... Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь и готовиться к весеннему севу», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что на урожае страна сможет прилично заработать, продав его России и Китаю.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что картофель является самым опасным овощем для людей с диабетом первого и второго типа, сообщает RT.

