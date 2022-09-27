Путин пообещал рекордный урожай зерна в 2022 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что урожай зерна в этом году обещает быть достойным, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что Россия поставит нуждающимся странам 30 млн тонн зерна

На совещании о ходе сезонных полевых работ он отметил, что в настоящее время уже обмолочено 138,7 млн тонн зерна, что примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«По оценкам экспертов, суммарный сбор зерна может составить 150 млн тонн. Вот мы говорили, 140, 145, потом 147, сейчас уже предварительная оценка 150. А пшеница - порядка 100 млн тонн. Это станет рекордным значением за всю историю России», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Запад несёт ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в мире, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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