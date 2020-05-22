Лукашенко пообещал развивать в Белоруссии ракетное производство

Белоруссия не будет заниматься разработкой межконтинентальных баллистических ракет, поскольку является миролюбивой страной, однако продолжит развивать собственное ракетное производство. Об этом этом, как сообщает агентство БЕЛТА, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Второй пункт, по его словам, необходим для того, чтобы в случае международных вооруженных конфликтов не пожинать «горькие плоды».

Также Лукашенко отметил, что стратегическая задача Белоруссии в случае военной агрессии заключается в том, чтобы нанести противнику неприемлемый урон. Кроме того, президент подчеркнул, что к войне приходится готовиться в мирное время, поэтому нужно тратиться и на оборону, несмотря на то, что «лишних денег нет».

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Между тем, ранее стало известно, что Белоруссия ведёт переговоры о привлечении около 3 млрд долларов в экономику страны. Эту информацию предоставил глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович, пишет «Политика сегодня». Отмечается, что эти внешние ресурсы необходимы, чтобы поддержать белорусскую экономику в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН заявил, что, основываясь на информации, которую давали белорусские чиновники, речь идёт на самом деле о привлечении 4 млрд долларов, без помощи России.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РакетыБелоруссияАлександр Лукашенко
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