Лукашенко пообещал развивать в Белоруссии ракетное производство

Белоруссия не будет заниматься разработкой межконтинентальных баллистических ракет, поскольку является миролюбивой страной, однако продолжит развивать собственное ракетное производство. Об этом этом, как сообщает агентство БЕЛТА, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Второй пункт, по его словам, необходим для того, чтобы в случае международных вооруженных конфликтов не пожинать «горькие плоды».

Также Лукашенко отметил, что стратегическая задача Белоруссии в случае военной агрессии заключается в том, чтобы нанести противнику неприемлемый урон. Кроме того, президент подчеркнул, что к войне приходится готовиться в мирное время, поэтому нужно тратиться и на оборону, несмотря на то, что «лишних денег нет».