Лукашенко пообещал не допустить войны на территории Белоруссии
Войны на территории Белоруссии в современных условиях не будет, заверил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.
Глава государства назвал войну в Белоруссии невозможной. При этом в случае необходимости граждане республики готовы встать на защиту своей страны, подчеркнул Лукашенко.
«Мы будем до последнего солдата и человека-белоруса защищать свою землю, которая принадлежит нашим детям», - сказал он.
Лукашенко ранее сообщил, что Польша сформировала воинские подразделения, готовые вторгнуться на Украину, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru