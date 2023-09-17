Лукашенко пообещал не допустить войны на территории Белоруссии

Войны на территории Белоруссии в современных условиях не будет, заверил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.

Лукашенко исключил вмешательство Белоруссии в дела соседних стран

Глава государства назвал войну в Белоруссии невозможной. При этом в случае необходимости граждане республики готовы встать на защиту своей страны, подчеркнул Лукашенко.

«Мы будем до последнего солдата и человека-белоруса защищать свою землю, которая принадлежит нашим детям», - сказал он.

Лукашенко ранее сообщил, что Польша сформировала воинские подразделения, готовые вторгнуться на Украину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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