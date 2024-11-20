Лукашенко помиловал еще 32 человека, осужденных за экстремистские преступления

В сообщении говорится, что это 24 мужчины и восемь женщинах. Отмечается, что у 17 помилованных есть хронические заболевания, ещё один является инвалидом.

Также отмечается, что у 17 лиц есть дети, двое являются многодетными. Кроме того, девять помилованных граждан старше 50 лет.

«Все они признали вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании. Контроль за их правопослушным поведением обеспечит МВД республики», - заключили в пресс-службе.

Ранее власти Германии начали расследование против Рико Кригера, который был помилован Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

