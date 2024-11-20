Лукашенко помиловал еще 32 человека, осужденных за экстремистские преступления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал ещё 32 человека, которые были осуждены за экстремистские преступления. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
В сообщении говорится, что это 24 мужчины и восемь женщинах. Отмечается, что у 17 помилованных есть хронические заболевания, ещё один является инвалидом.
Также отмечается, что у 17 лиц есть дети, двое являются многодетными. Кроме того, девять помилованных граждан старше 50 лет.
«Все они признали вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании. Контроль за их правопослушным поведением обеспечит МВД республики», - заключили в пресс-службе.
Ранее власти Германии начали расследование против Рико Кригера, который был помилован Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru