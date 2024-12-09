Лукашенко помиловал еще 29 осужденных по обвинению в экстремизме

Уточняется, что в числе помилованных 11 женщин и 18 мужчин, в том числе, три пенсионера и два инвалида. Отмечается, что у 15 человек есть хронические заболевания.

«Все они раскаялись в содеянном... Министерство внутренних дел обеспечит контроль за правопослушным поведением помилованных», - говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко предоставил политическое убежище в Белоруссии польскому экс-судье Томашу Шмидту, сообщает RT.