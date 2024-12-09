Лукашенко помиловал еще 29 осужденных по обвинению в экстремизме
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение помиловать ещё 29 лиц, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Уточняется, что в числе помилованных 11 женщин и 18 мужчин, в том числе, три пенсионера и два инвалида. Отмечается, что у 15 человек есть хронические заболевания.
«Все они раскаялись в содеянном... Министерство внутренних дел обеспечит контроль за правопослушным поведением помилованных», - говорится в сообщении.
Ранее Лукашенко предоставил политическое убежище в Белоруссии польскому экс-судье Томашу Шмидту, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru