Лукашенко помиловал еще 29 осужденных по обвинению в экстремизме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение помиловать ещё 29 лиц, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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Уточняется, что в числе помилованных 11 женщин и 18 мужчин, в том числе, три пенсионера и два инвалида. Отмечается, что у 15 человек есть хронические заболевания.

«Все они раскаялись в содеянном... Министерство внутренних дел обеспечит контроль за правопослушным поведением помилованных», - говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко предоставил политическое убежище в Белоруссии польскому экс-судье Томашу Шмидту, сообщает RT.

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Фото: president.gov.by
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