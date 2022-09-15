Прибывших в Белоруссию украинцев уравняют в правах с белорусами
Прибывших в Белоруссию украинцев уравняют в правах с белорусскими гражданами. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Документ разработан в целях помощи украинских гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В связи с военной операцией России на территории Украины жители страны уезжают в другие государства. По данным ООН, с начала военных действий страну покинуло более 10 млн украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru