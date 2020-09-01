Лукашенко объяснил запрет на въезд митрополита Кондрусевича

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил причины по которым в республику не пустили накануне главу местных католиков, митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. По словам главы государства, представитель католической церкви был включён в общий с Россией список невъездных, передает агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву на фоне акций протеста, которые не затихают в Белоруссии. По словам белорусского лидера, католический митрополит получи в Польше некие задачи, которые должен был реализовывать на месте.

Лукашенко также сообщил, что сейчас идёт проверка возможного наличия у главы белорусских католиков ещё одного гражданства. Однако пока, по словам президента, это вопрос неясен. «Нам не важно, кто он - главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность», - завил он.

Официально Кондрусевич имеет гражданство Белоруссии. Ранее в Римско-католической церкви республики сообщили, что его не пустили домой из поездки за границу без объяснения причин. В Польше он проводил богослужения.

До этого происшествия Кондрусевич призывал белорусские власти приступить к конструктивному диалогу с обществом на фоне протестов после президентских выборов. Он также назвал «неадекватными и противоправными» действия минских силовиков, которые заблокировали в ходе одной из акций вход в Красный костёл в столице.

