Лукашенко объяснил, почему у него нет мобильного телефона
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него «нет и никогда не было» мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидер.
По его словам, это объясняется многими причинами, в том числе тем, что ему это не нужно, так как у него есть Служба безопасности.
«У неё и правительственная связь, и телефоны все. Надо - они мне доложат, я переговорю», - заключил белорусский президент.
Ранее Лукашенко заявил, что гражданам республики необходимо быть готовыми к его уходу с поста главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru