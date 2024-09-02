Лукашенко объяснил, почему у него нет мобильного телефона

По его словам, это объясняется многими причинами, в том числе тем, что ему это не нужно, так как у него есть Служба безопасности.

«У неё и правительственная связь, и телефоны все. Надо - они мне доложат, я переговорю», - заключил белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что гражданам республики необходимо быть готовыми к его уходу с поста главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

