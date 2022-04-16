Лукашенко назвал работу западных дипломатов в Белоруссии с «фашизмом»

Белорусский лидер Александр Лукашенко намерен обнародовать данные о работе западных дипломатов в стране. Об этом глава Белоруссии заявил во время субботника в мемориальном комплексе «Хатынь».

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«Когда-нибудь я это сделаю. Обобщим все документально и вам вывалим, чем они здесь занимаются. Вы ужаснетесь <...> Это уже сродни фашизму — то, что они здесь делают, в Беларуси», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва «будут сами выстраивать свою жизнь сами», сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ФашизмДипломатыЗападБелоруссияАлександр Лукашенко
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