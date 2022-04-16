Лукашенко назвал работу западных дипломатов в Белоруссии с «фашизмом»

«Когда-нибудь я это сделаю. Обобщим все документально и вам вывалим, чем они здесь занимаются. Вы ужаснетесь <...> Это уже сродни фашизму — то, что они здесь делают, в Беларуси», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва «будут сами выстраивать свою жизнь сами», сообщает РИА Новости.

