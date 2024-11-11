Лукашенко назвал малоэффективными усилия стран по борьбе с изменением климата
Страны, которые должны заниматься сокращением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, этого не делают. Об этом в эфире телеканала AnewZ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На полях проходящего в Азербайджане Всемирного саммита по борьбе с изменением климата (COP-29) он указал, что в этой связи встаёт «вопрос об эффективности подобных мероприятий».
«Я считаю, что они малоэффективны», - указал белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что считает недостижимой цель по ограничению роста средней глобальной температуры на уровне 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, так как при существующем уровне усилий «всё становится хуже и хуже».
Ранее ученые из Университета Пердью (США) установили, что через несколько лет Западная Африка, Южная Азия и Средний Запад в США станут опасными для жизни человека из-за изменений климата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru