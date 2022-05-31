Лукашенко наградил участников «спецоперации на Украине»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил сотрудников КГБ, принимавших участие в спецоперации на Украине, передаёт БелТА.
Белорусский лидер поблагодарил участников операции за то, что «фактически из плена» вернули домой людей, «ставших заложниками ситуации».
«Я благодарен вам за ту операцию, которую вы провели по освобождению наших людей... Без шума, без выстрелов вернули десятки людей домой», — заявил он, не уточнив при этом, о какой именно спецоперации идёт речь.
Ранее Лукашенко заявил, что на территории Украины была успешно проведена спецоперация по освобождению около ста водителей, сообщает RT.
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