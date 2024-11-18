Лукашенко лишил званий 21 бывшего силовика за действия в период протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о лишении званий более 20 бывших сотрудников силовых структур, которые совершили противоправные действия во время массовых протестов оппозиции в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Всего звания лишились 21 человек. В пресс-службе пояснили, что действия этих лиц, совершенные в период протестов, были признаны несовместимыми со статусом военнослужащего.
Вопрос о лишении званий был инициирован руководителями силовых ведомств, которые обратились к главе государства с соответствующим предложением.
Массовые акции оппозиции начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, когда Лукашенко в шестой раз одержал победу. Для разгона протестующих применялись спецсредства и техника. В феврале 2021 года КГБ Белоруссии сообщал о значительном снижении активности протестов. В отношении ряда оппозиционных лидеров были возбуждены уголовные дела, в том числе по обвинениям в призывах к захвату власти, создании экстремистских формирований и попытках госпереворота, передает «Радиоточка НСН».
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