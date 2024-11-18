Лукашенко лишил званий 21 бывшего силовика за действия в период протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о лишении званий более 20 бывших сотрудников силовых структур, которые совершили противоправные действия во время массовых протестов оппозиции в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Всего звания лишились 21 человек. В пресс-службе пояснили, что действия этих лиц, совершенные в период протестов, были признаны несовместимыми со статусом военнослужащего.