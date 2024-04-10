Lufthansa приостановила полеты в Тегеран из-за ситуации на Ближнем Востоке

Авиакомпания Lufthansa решила приостановить полеты в столицу Ирана Тегеран в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

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По словам представителя компании, решение принято «после тщательной оценки». В Lufthansa заявили, что приоритетом является безопасность клиентов и экипажей самолетов.

В начале апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Дамаске. Погибли семь военных советников и пять офицеров исламской республики.

Как пишет британская газета The Sun, власти Израиля готовы нанести удар по ядерным объектам на территории Ирана, если Тегеран решит отомстить за убийство генерала Мохаммада Резы Захеди в Дамаске, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Олег Золото
ТЕГИ:Ближний ВостокИранАвиакомпания

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