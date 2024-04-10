Lufthansa приостановила полеты в Тегеран из-за ситуации на Ближнем Востоке

По словам представителя компании, решение принято «после тщательной оценки». В Lufthansa заявили, что приоритетом является безопасность клиентов и экипажей самолетов.

В начале апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Дамаске. Погибли семь военных советников и пять офицеров исламской республики.

Как пишет британская газета The Sun, власти Израиля готовы нанести удар по ядерным объектам на территории Ирана, если Тегеран решит отомстить за убийство генерала Мохаммада Резы Захеди в Дамаске, отмечает «Радиоточка НСН».

