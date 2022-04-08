Lufthansa отказалась от использования российского неба

Это связано с ситуацией вокруг Украины. Авиакомпания не будет использовать российское небо до 30 июня. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из нее должны быть отменены в течение данного периода.

Кроме того, на рейсах Lufthansa на Дальний Восток возможны краткосрочные изменения времени вылета и прибытия в связи с корректировкой расписания.

Также в авиакомпании объявили о продлении приостановки авиасообщения с Украиной до 30 июня.

Ранее Lufthansa объявила, что на борту своих самолётов будет использовать гендерно-нейтральные приветствия.

