«Люди лишены свободы»: жители Кабула рассказали о жизни при талибах

Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) не причиняют вреда жителям Кабула, однако граждане напуганы и стараются без крайней необходимости не выходить на улицы афганской столицы. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на местных жителей.

Так, студент РУДН Ахмад Санор Накиби заявил, что пока жизнь при талибах не отличается от прежней.

«Талибы не планируют нас убивать, но, конечно, теперь люди лишены свободы», — подчеркнул Накиби.

В свою очередь, житель Кабула Мудасера сообщил, что никто из граждан не вышел на работу после захвата города талибами. Радикалы защищают столицу от мародеров, люди напуганы происходящим.

Жители Кабула также рассказали о страхе из-за ситуации в городе в беседе с «Лентой.ру». Так, гид Абдалла (имя изменено из соображений безопасности) отметил, что в Кабуле закрыты магазины: продавцы боятся, что их товары отберут силой. Сам мужчина скрывает свои профили в соцсетях, так как боится, что боевики убьют его.

На фоне вывода войск США в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и талибов. Радикалы 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Во вторник талибы выпустили первый указ после захвата власти, объявив всеобщую амнистию для правительственных чиновников, сообщает Ura.ru.

