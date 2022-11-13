Лондон захотел переложить на Москву вину за рецессию в Великобритании

Россия виновата в рецессии, с которой столкнулась Великобритания, сообщает The Sunday Times со ссылкой на заявление министра финансов Джереми Ханта.

ОПЕК: рецессия в Европе неизбежна

Он считает, что Великобритания «лишилась стабильности» в основном из-за ситуации вокруг Украины. По итогам третьего квартала 2022 года ВВП Великобритании сократился на 0,2%. Если этот показатель уменьшится в четвертом квартале, то можно будет официально говорить о том, что Британию охватила рецессия.

Глава Минфина согласился с прогнозом Банка Англии, согласно которому, ожидается, что рецессия в стране продлится два года и станет самой продолжительной за сто лет.

Ранее Еврокомиссия представила осенний прогноз экономического развития стран, входящих в Европейский Союз. Согласно документу, уже в конце 2022 года в большинстве государств-членов ЕС наступит рецессия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаВеликобритания
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