ОПЕК: рецессия в Европе неизбежна
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что рецессия в странах Европы неизбежна, сообщает РИА Новости.
Также она грозит США. По его словам, экономические проблемы в западных странах повлияют на мировой спрос нефти. Отмечается, что решение о снижении добычи нефти, которое страны ОПЕК+ приняли в начале октября, поспособствует профициту сырья.
Вашингтон возмутился «октябрьским сюрпризом» Саудовской Аравии касательно сокращения странами ОПЕК+ добычи нефти. Во время ближневосточного турне американский президент Джо Байден и саудовский принц Мухаммед бен Салман заключили «секретную» нефтяную сделку по увеличению добычи черного золота, однако, Эр-Рияд «обманул» президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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