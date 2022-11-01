ОПЕК: рецессия в Европе неизбежна

Также она грозит США. По его словам, экономические проблемы в западных странах повлияют на мировой спрос нефти. Отмечается, что решение о снижении добычи нефти, которое страны ОПЕК+ приняли в начале октября, поспособствует профициту сырья.

Вашингтон возмутился «октябрьским сюрпризом» Саудовской Аравии касательно сокращения странами ОПЕК+ добычи нефти. Во время ближневосточного турне американский президент Джо Байден и саудовский принц Мухаммед бен Салман заключили «секретную» нефтяную сделку по увеличению добычи черного золота, однако, Эр-Рияд «обманул» президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

