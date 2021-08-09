Лондон ввел санкции против российского бизнесмена Гуцериева

Великобритания ввела санкции в отношении российского предпринимателя Михаила Гуцериева из-за его связей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Фамилия бизнесмена из России появилась в обновленном санкционном списке для Белоруссии, который в понедельник был опубликован на правительственном сайте.

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В тексте поясняется, что Гуцериев поддерживал белорусское правительство и осуществляемые им нарушения прав человека, репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, в том числе используя свои деловые интересы.

Михаил Гуцериев входит в первую сотню самых богатых бизнесменов России по данным издания Forbes. Строит в Белоруссии новый завод по производству удобрений «Славкалий».

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ТЕГИ:БизнесСанкцииВеликобритания
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