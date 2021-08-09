Лондон ввел санкции против российского бизнесмена Гуцериева

В тексте поясняется, что Гуцериев поддерживал белорусское правительство и осуществляемые им нарушения прав человека, репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, в том числе используя свои деловые интересы.

Михаил Гуцериев входит в первую сотню самых богатых бизнесменов России по данным издания Forbes. Строит в Белоруссии новый завод по производству удобрений «Славкалий».

