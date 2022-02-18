Лондон отменил программу «золотых виз» для инвесторов
Власти Великобритании закрыли программу «золотых виз» (Tier 1), предполагающую выдачу вида на жительство в обмен на инвестиции, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Прити Патель.
По её словам, это только «начало новой борьбы с мошенничеством и незаконными финансами». Данное решение было принято на фоне опасений по поводу притока незаконных российских денег во время обострения напряженности между Москвой и Западом вокруг ситуации на Украине.
Напомним, Лондон планировал пересмотреть практику выдачи «золотых виз» еще в 2018 году, после попытки отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Британия выдает «золотые визы» инвесторам, которые готовы вложить в стране не менее 2 млн фунтов (более 200 млн рублей).
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