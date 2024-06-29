Lockheed Martin получила контракт на создание систем Patriot на $5,2 млрд
Американское министерство обороны заключило контракт с одним из крупнейших оборонных подрядчиков страны, корпорацией Lockheed Martin, на создание комплексов ПВО Patriot. Об этом сообшает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Отмечается, что работы в рамках соглашения будут проводиться в ряде штатов США, в том числе в Техасе, Алабаме, Флориде. Ориентировочная дата исполнения контракта — 30 июня 2027 года. Lockheed Martin создаст комплексы Patriot стоимостью около $5,2 млрд, сколько именно систем планируется произвести, неизвестно.
Ранее Пентагон заключил с отраслевыми партнерами контракт на $982 млн на разработку систем для морских дронов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru