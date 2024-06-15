Пентагон заключил контракт на $982 млн на разработку систем для морских дронов
Минобороны США заключило контракт с 49 компаниями на разработку систем и поставку оборудования для морских дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
«Множественный контракт на поддержку текущего и будущего семейства систем и подсистем беспилотных надводных транспортных средств заключен с... 49 отраслевыми партнерами», — указали в Пентагоне.
Подрядчикам предстоит поставить боевое снаряжение, сенсоры, системы поддержки миссий и контроля работы БПЛА в автономном режиме, элементы платформ управления, а также услуги поддержки и логистики. Максимальная стоимость всех соглашений — $982,1 млн.
Части контракта получили различные американские компании, среди них значится Microsoft. Ожидается, что все работы будут выполнены до февраля следующего года, при этом возможно продление до февраля 2030-го.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru