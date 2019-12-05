Ливийские чиновники собирают улики присутствия российских боевиков в стране

Ливийское правительство планирует собрать и предоставить Москве улики присутствия в стране российских наемников, которые якобы принимают участие в гражданской войне в стране. Об этом сообщает Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.

«Мы собираемся посетить Россию после того, как соберем все улики, предоставим их властям и посмотрим, что они скажут», - заявил агентству глава высшего государственного совета правительства в Триполи Халеда аль-Мешри.