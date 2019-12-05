Ливийские чиновники собирают улики присутствия российских боевиков в стране

5 декабря 201923:41

Ливийское правительство планирует собрать и предоставить Москве улики присутствия в стране российских наемников, которые якобы принимают участие в гражданской войне в стране. Об этом сообщает Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.

«Мы собираемся посетить Россию после того, как соберем все улики, предоставим их властям и посмотрим, что они скажут», - заявил агентству глава высшего государственного совета правительства в Триполи Халеда аль-Мешри.

В МИД РФ опровергли присутствие российских наемников в Ливии

Когда состоится визит аль-Мешри не уточнил, отмечает агентство. Однако, известно, что уже от 600 до 800 российских боевиков попали в список, который собираются представить российскому правительству.

Ливийские и американские чиновники обвиняют Россию в том, что в последние месяцы через ряд частных военных компаний страна принимает участие в ключевых сражениях в Ливии. Согласно обвинениям, российские боевики поддерживают командира Халифу Хифтера, чьи силы уже несколько месяцев пытаются захватить столицу Триполи, где при поддержке ООН базируется правительство национального согласия. Москва неоднократно опровергала участие России в каких-либо боевых действиях в Ливии.

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