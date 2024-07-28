Ливанская авиакомпания перенесла рейсы в Бейрут без объяснения причин

Ливанская национальная авиакомпания Middle East Airlines перенесла несколько ночных рейсов из Европы в аэропорт Бейрута, пишет ТАСС.

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О причине переноса авиаперевозчик не сообщил. Пассажирам разрешено изменить бронирование.

Как утверждает новостной портал Naharnet, перенос связан с военной эскалацией на юге Ливана, где нарастает конфронтация между движением «Хезболла» и армией Израиля.

Ранее в результате обстрела на Голанских высотах погибли девять детей, более 300 ранены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:АэропортыСамолетыЛиван

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