Ливанская авиакомпания перенесла рейсы в Бейрут без объяснения причин
28 июля 202418:58
Ливанская национальная авиакомпания Middle East Airlines перенесла несколько ночных рейсов из Европы в аэропорт Бейрута, пишет ТАСС.
О причине переноса авиаперевозчик не сообщил. Пассажирам разрешено изменить бронирование.
Как утверждает новостной портал Naharnet, перенос связан с военной эскалацией на юге Ливана, где нарастает конфронтация между движением «Хезболла» и армией Израиля.
Ранее в результате обстрела на Голанских высотах погибли девять детей, более 300 ранены, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru