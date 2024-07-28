Ливанская авиакомпания перенесла рейсы в Бейрут без объяснения причин

О причине переноса авиаперевозчик не сообщил. Пассажирам разрешено изменить бронирование.

Как утверждает новостной портал Naharnet, перенос связан с военной эскалацией на юге Ливана, где нарастает конфронтация между движением «Хезболла» и армией Израиля.

Ранее в результате обстрела на Голанских высотах погибли девять детей, более 300 ранены, передает «Радиоточка НСН».

