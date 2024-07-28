В Израиле призвали начать войну с «Хезболлой»
28 июля 202405:33
Израилю нужно начать войну с ливанским движением «Хезболлах», сообщает Times of Israel со ссылкой на офис израильского министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира.
Ранее в Израиле заявили, что удар по Мадждаль-Шамсу на Голанах был нанесён ракетой Falaq-1 иранского производства из арсенала «Хезболлы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru