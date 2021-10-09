Ливан остался без электроэнергии из-за проблем с топливом на электростанциях
Ливан остался без электроэнергии из-за проблем с топливом на электростанциях. Вся страна обесточена. Компания, обеспечивающая снабжение двух крупнейших станций страны, пытается решить этот вопрос. По сообщениям местных телеканалов, власти зарезервировали кредит на импорт топлива вчера.
До этого в большинстве районов страны электроэнергия подавалась не больше чем на 2 часа в сутки. Предприятия и семьи обходились частными дизель-генераторами. В прошлом большую часть энергетических потребностей Ливана удовлетворяли ТЭС, работающие на египетском газе, который поступал через Сирию. Но из-за десятилетней сирийской войны газопроводы и насосные станции нуждаются в ремонте, передает Reuters.
Ранее в Ливане произошел взрыв танкера, сообщает Al Arabiya. В результате происшествия погибли как минимум десять человек. Еще около 100 получили различные ранения. Взрыв произошел в округе Аккар. В настоящее время машины скорой помощи увозят пострадавших с места происшествия. Ливанский Красный Крест сообщает, что погибли как минимум 20 человек.
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