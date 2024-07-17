Литва закрыла въезд легковым автомобилям с белорусскими номерами
Литва с 18 июля не будет пропускать на свою территорию легковые автомобили, зарегистрированные в Белоруссии. Об этом сообщает литовский таможенный департамент.
Отмечается, что уже находящиеся в стране машины с белорусскими номерами должны будут выехать из Литвы в течение шести месяцев - до 18 января 2025 года.
«Решение о запрете на въезд автомобилей с белорусскими регистрационными номерами на территорию ЕС, в том числе Литвы, принято в соответствии с установленным ЕС регламентом», - указали литовские таможенники.
Ранее Латвия закрыла въезд для автомобилей с белорусскими номерами, причём как с территории Белоруссии, так и с территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru