«Калашников» разработал новые патроны для борьбы с дронами

Концерн «Калашников» разработал уникальные многопульные автоматные патроны для борьбы с БПЛА в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Боеприпасы успешно прошли испытания.

«Заказчик высоко оценил тактико-технические характеристики и точность новых 5,45-миллиметровых многопульных патронов», — отметили в концерне.

Патроны предназначены для АК-12, они отличаются многоэлементным снарядом, который увеличивает вероятность уничтожения беспилотников. Пули поражают двигатели, аккумуляторные батареи, электронные платы, силовые элементы дронов. Конструкция разработки обеспечивает безотказность оружия и стабильность стрельбы.

Ранее «Калашников» сообщил о создании первого в стране комплекса с управляемыми боеприпасами тактического класса «Куб-10МЭ» с дальностью полета более 100 км, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВооружениеКонцерн "калашников"

Горячие новости

Все новости

партнеры