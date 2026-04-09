«Калашников» разработал новые патроны для борьбы с дронами
Концерн «Калашников» разработал уникальные многопульные автоматные патроны для борьбы с БПЛА в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Боеприпасы успешно прошли испытания.
«Заказчик высоко оценил тактико-технические характеристики и точность новых 5,45-миллиметровых многопульных патронов», — отметили в концерне.
Патроны предназначены для АК-12, они отличаются многоэлементным снарядом, который увеличивает вероятность уничтожения беспилотников. Пули поражают двигатели, аккумуляторные батареи, электронные платы, силовые элементы дронов. Конструкция разработки обеспечивает безотказность оружия и стабильность стрельбы.
Ранее «Калашников» сообщил о создании первого в стране комплекса с управляемыми боеприпасами тактического класса «Куб-10МЭ» с дальностью полета более 100 км, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- Песков: Европа по-прежнему отказывается от контактов с Россией
- Возможный альянс ВТБ и Wildberries назвали «большой проблемой»
- Захарова заявила, что Запад хочет затормозить многополярность
- В Иране за время конфликта погибли более 3 тысяч человек
- Исчезнут или адаптируются: Что будет с ценами на автомобильные шины
- Песков: Путин не принимал решений о пасхальном перемирии
- «Сотни миллиардов»: Названы убытки нефтяников в США от авантюры Трампа в Иране
- Жители Мурома обращаются в больницы с симптомами острой кишечной инфекции
- В Приморье раскрыли, как увеличили число многодетных семей в 2,6 раза
- СМИ: Квартиру Пугачевой на Арбате продают за $5 млн