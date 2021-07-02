Литва объявила экстремальную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов из Белоруссии

Власти Литвы ввели режим экстремальной ситуации в стране из-за потока нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Главой по экстремальной операции назначили министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

За прошедшие сутки Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) задержала 150 нелегальных мигрантов, что превышает предыдущие суточные рекорды почти втрое.

Ранее СОГГЛ попросила объявить экстремальную ситуацию из-за растущего наплыва мигрантов, прибывающих из Белоруссии. По словам заместителя командующего СОГГЛ Видаса Мачайтиса, потоки нелегалов растут «каждый день, каждую неделю», и у службы охраны и самого государства «возникают проблемы».

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Фото: bbc.com
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