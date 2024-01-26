Литва готова к переносу производства украинских БПЛА к себе ради личной выгоды

Литва готова к тому, чтобы частично перенести к себе производство украинских дронов. Предполагается, что такой вариант станет очень выгодным для Вильнюса. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в беседе с JP.lt.

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По мнению главы внешнеполитического ведомства, Украина сама заинтересована в частичном переносе производства в Литву. Ландсбергис отметил, что Вильнюс должен срочно перенимать у Киева опыт ведения боевых действий с применением беспилотников.

Ранее командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис назвал крайне низкой вероятность конфликта России и Североатлантического альянса в ближайшие два года из-за интенсивных боевых действий на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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