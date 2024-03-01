Литовские власти закрыли для россиян железнодорожные станции Кяна и Кибартай

Соответствующее решение приняло правительство Литвы. В РЖД отмечали, что российские поезда уже несколько лет ходят через Литву в Калининград без остановок на литовских погранпунктах. Билеты до станций Кяна и Кибартай не продаются. В этом районе, по заверению РЖД, предусмотрены лишь технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров.

По словам корреспондента агентства, который лично проехался на поезде Москва-Калининград, литовские пограничники во время проверки документов в Кибартае строго заявили, что никого не будут ни впускать, ни выпускать и посоветовали пользоваться Стамбулом. В Кяне же пограничники никаких жестких инструкций не зачитывали.

Ранее встало известно, что власти Литвы за период с ноября 2022 года по декабрь 2023 года признали угрозой нацбезопасности 397 россиян, отмечает RT.

