Лиссабон закроют на выходные на карантин из-за COVID-19
Власти Португалии вводят ограничения на передвижение в Лиссабоне в связи с непростой обстановкой по коронавирусу. В ближайшие выходные жителям будет запрещён выезд из городской черты и въезд.
Уровень заболеваемости COVID-19 в столице на сегодня почти в три раза превышает средний показатель по стране. В минувшие две недели на остальной территории Португалии на 100 тысяч населения фиксировалось около 90 случаев инфицирования, а в муниципалитете Лиссабона – почти 250.
Запрет на передвижение коснётся примерно 2,8 миллиона жителей столицы и окрестностей. Ограничения не распространяются на авиаперелеты из Лиссабона, а также на служебные поездки. В любом случае, всем проезжающим предстоит пройти проверку пропускных пунктах.
В общей сложности за время пандемии в Португалии идентифицировано свыше 860 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 17 тысяч больных COVID-19 умерли, 818 тысяч поправились.
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