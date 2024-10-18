«ХАМАС на грани»: Израильская операция в Газе завершится к январю
Саймон Ципис заявил НСН, что правый блок Израиля хочет присоединить сектор Газа, левый – требует ввести временную администрацию.
Израильская операция в секторе Газа полностью завершится в январе-феврале следующего года, уже идет переброска войск, заявил НСН израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
Армия Израиля сообщила, что ликвидировала главу ХАМАС Яхью Синвара на юге сектора Газа. Исполнять обязанности главы политического крыла группировки теперь будет Халед Машаль. Ципис назвал это поворотным моментом.
«После вчерашнего события мы можем говорить о скором разгроме ХАМАС, это был поворотный момент. Сегодня можно говорить, что ХАМАС на грани полной ликвидации. Сейчас операция Израиля в секторе Газа будет завершаться, уже идет переброска войск с юга на север, на ливанский фронт. Я думаю, что полностью операция в Газе закончится в январе-феврале следующего года», - подчеркнул он.
По его словам, остается вопрос, что делать с Газой после войны, на этот счет в Израиле мнения сильно расходятся.
«Остается вопрос, что делать с Газой после войны, сейчас она полностью разрушена. Кто будет управлять этой территорией? Правый блок Израиля требует, чтобы эту территорию присоединили к Израилю, а левый блок требует, чтобы там была восстановлена какая-то администрация, хотя бы временная. Там большое число мирных жителей и беженцев, это все на грани гуманитарной катастрофы. Байден требует от Нетаньяху прекратить боевые действия, сейчас это давление только усилится. США требует вывода войск, но Израиль заявляет, что не все боевики еще уничтожены. Еще иногда ХАМАС умудряется стрелять ракетами по Израилю», - заключил собеседник НСН.
Запасы поставляемого жителям сектора Газа продовольствия у Всемирной продовольственной программы ООН на палестинских территориях вскоре закончатся, заявил ранее директор структуры Антуан Ренар в беседе с газетой Financial Times, передает «Радиоточка НСН».
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