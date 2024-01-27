В «Росатоме» заявили, что сделают все для сдачи ледокола «Ленинград» раньше срока
Госкорпорация «Росатом» вместе с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и Балтийским заводом сделает все возможное для сдачи в эксплуатацию нового атомного ледокола «Ленинград» в срок или раньше. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.
«Мы будем вместе с балтийцами, вместе с ОСК делать все, чтобы даже чуть опередить время», — указал руководитель госкорпорации, отвечая на вопрос, будет ли строительство судна завершено в 2028 году, как планировалось.
По словам Лихачева, корпорация создает энергетические, турбинные установки, автоматизированную систему управления технологическим процессом ледокола.
«Для нас, конечно же, это лямка на двоих. Поэтому сделаем все, чтобы как можно скорее "Ленинград" вошел в строй», — подчеркнул глава «Росатома».
Лихачев добавил, что закладка нового ледокола — важный этап в развитии работы России на Северном морском пути.
Ранее президент Владимир Путин дал разрешение на начало строительства «Ленинграда», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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