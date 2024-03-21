Лидеры ЕС согласились начать переговоры о членстве Боснии и Герцеговины
Главы стран - членов Евросоюза приняли решение запустить процесс переговоров о присоединении к сообществу Боснии и Герцеговины, написал на своей странице в соцсети X председатель Евросовета Шарль Мишель.
«Евросовет принял решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Теперь предстоит серьезная работа», - сообщил политик.
Босния и Герцеговина стала кандидатом на вступление в Евросоюз в декабре 2022 года.
Ранее ЕС предоставил Грузии статус кандидата на вступление. Также Евросовет решил начать переговоры с Молдавией и Украиной, напоминает «Радиоточка НСН».
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