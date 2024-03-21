Лидеры ЕС согласились начать переговоры о членстве Боснии и Герцеговины

«Евросовет принял решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Теперь предстоит серьезная работа», - сообщил политик.

Босния и Герцеговина стала кандидатом на вступление в Евросоюз в декабре 2022 года.

Ранее ЕС предоставил Грузии статус кандидата на вступление. Также Евросовет решил начать переговоры с Молдавией и Украиной, напоминает «Радиоточка НСН».

