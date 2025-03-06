Лидеры ЕС одобрили план по привлечению 800 миллиардов евро на оборону

На внеочередном саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС согласовали план по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро для усиления обороны. Агентство France-Presse сообщило, что был одобрен план Еврокомиссии, направленный на укрепление обороноспособности Европы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что план включает в себя поддержку военно-промышленного комплекса Украины.

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Она ранее предложила привлечь эти средства в течение четырех лет для реализации плана «перевооружения Европы».

Согласно предложению, основную часть средств планируется выделить за счет бюджетов государств-членов ЕС, в то время как Еврокомиссия предоставит послабления в бюджете и перенаправит средства, предназначенные для развития регионов, на военные нужды, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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