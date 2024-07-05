Россия начнет напрямую импортировать какао-бобы из Нигерии

Россия приступит к прямому импорту какао-бобов из Нигерии, первый контейнер будет отгружен в ближайшее время. Поставки анонсировал в комментарии «Известиям» торговый представитель России в этой западноафриканской страны Максим Петров.

Он пояснил, что до сих пор Россия закупает часть какао-бобов в так называемых недружественных странах. Прямой импорт даст возможность диверсифицировать поставки продукции.