Россия начнет напрямую импортировать какао-бобы из Нигерии

Россия приступит к прямому импорту какао-бобов из Нигерии, первый контейнер будет отгружен в ближайшее время. Поставки анонсировал в комментарии «Известиям» торговый представитель России в этой западноафриканской страны Максим Петров.

Он пояснил, что до сих пор Россия закупает часть какао-бобов в так называемых недружественных странах. Прямой импорт даст возможность диверсифицировать поставки продукции.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Нигерия сейчас считается четвёртым в мире производителем какао с ежегодным показателем около 300 тысяч тонн продукта. В этом году цена на продукт достигла исторического максимума, поэтому местные фермеры пытаются нарастить производство.

Скачок мировых цен на какао-бобы обусловлен неурожаем 2023 года, а также пессимистическими ожиданиями производителей от урожая текущего года из-за неблагоприятной погоды и болезней растений. Ключевые экспортеры какао-бобов - Кот-д Ивуар, Гана, Эквадор.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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